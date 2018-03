Magrão pode fazer sua despedida Além da vaga na próxima fase da Copa Libertadores, existe outro bom motivo para o Palmeiras vencer o São Paulo no jogo desta quarta-feira, no Morumbi. A eliminação deve significar o fim do ciclo do volante Magrão no clube. ?Esse foi o acordo que eu fiz com a diretoria. Quando acabar a Libertadores para o Palmeiras, vou pensar no meu futuro. Desta vez tenho boas propostas do futebol do Exterior?, revelou Magrão. ?É duro porque roí o osso por cinco anos e agora que temos bons jogadores, devo sair da equipe. Mas eu não quero que seja agora, já contra o São Paulo. Vou lutar demais para que não seja a despedida da Libertadores.? Magrão não jogou no primeiro confronto com o São Paulo - derrota por 1 a 0, no Palestra Itália -, porque ainda se recuperava da contusão na face. A esperança, segundo ele, é o talento individual dos jogadores do time. ?Quem pensa que o Palmeiras não tem potencial para ganhar do São Paulo vai se arrepender demais. Coitado de quem apostar que estamos mortos?, avisou o jogador.