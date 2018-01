Magrão pode ser trocado por Roger O volante Magrão não deve mesmo ficar no Palmeiras para a temporada 2005. Ele voltou a negociar nesta semana com o FC Moscou, da Rússia, que aumentou sua oferta salarial e para o pagamento da rescisão do contrato com o time paulistano. Além disso, o jogador foi oferecido ao Benfica, numa troca envolvendo o meia Roger, ex-Fluminense. A possibilidade existe porque o meia não pretende ficar em Portugal e o Palmeiras está procurando um jogador justamente para esta posição, a de armador. E os portugueses estariam interessados no volante, desde que viesse ele mais uma quantia em dinheiro. A saída de Magrão pode ser resolvida ainda nesta semana. As informações foram divulgadas no programa Debate Bola, da TV Record.