Magrão pode voltar domingo ao Palmeiras O volante Magrão ainda é a maior dúvida do técnico Jair Picerni para o jogo de domingo, contra o Inter, em Porto Alegre. A ressonância magnética acusou um edema no joelho direito do jogador do Palmeiras. Mas o problema não é grave. Magrão não conversou com os jornalistas nesta quinta-feira. Ele fez tratamento em dois períodos, na Academia de Futebol. O médico do clube, Flávio Rossetti, também não falou com a imprensa. De acordo com a assessoria de imprensa, ?ele está embananado hoje?. O mesmo assessor, Guilherme, no entanto, trouxe verbalmente um diagnóstico do médico. "Apareceu um edema no joelho direito. O Magrão vai fazer tratamento médico intensivo hoje, amanhã pela manhã e deve participar do treinamento à tarde. Se não sentir, viaja com a delegação no sábado para Porto Alegre". Magrão foi sacado do time na quarta-feira, no vestiário do Palestra Itália, durante o aquecimento. O jogador já vinha sentido um desconforto no joelho, mas a situação piorou pouco antes de entrar em campo para enfrentar o Atlético-MG. Acabou sendo cortado do jogo porque os médicos temiam pelo risco de uma lesão bem mais grave. O técnico Jair Picerni também não conversou com os jornalistas nesta quinta-feira. Mas, após o empate com o Atlético-MG, reconheceu que Magrão fez muita falta. Se puder jogar domingo, o volante deve ser escalado mais adiantado, na meia direita.