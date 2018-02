Magrão praticamente certo com Moscou O volante Magrão confidenciou a alguns jogadores do Palmeiras que a sua transferência para o FC Moscou, da Rússia, está praticamente fechada. O negócio só não foi anunciado oficialmente ainda porque os exames médicos não foram feitos. O jogador só aguarda só um sinal verde do empresário Juan Figer e da própria diretoria para viajar. Apesar da confidência, Magrão ainda pode fazer mais uma partida pelo clube do Parque Antártica (contra o Fluminense, domingo, no Maracanã), principalmente se o resultado do recurso do São Caetano, que será analisado nesta quinta-feira pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) for favorável ao clube do ABC. Nesse caso, o São Caetano recuperaria os 24 pontos que lhe foram subtraídos no tribunal, em primeira instância, e voltaria à briga pela quarta vaga brasileira (a repescagem) à Copa Libertadores da América de 2005. Assim, o jogo contra o Fluminense, que já tinha conotação de amistoso, ganharia status de decisão para o time de Estevam Soares. Se o São Caetano recuperar mesmo os 24 pontos, é provável até que a diretoria não libere o volante para fazer os exames médicos na Rússia. Também, por essa razão, Magrão não foi liberado para as férias. "É um jogador imprescindível dentro do nosso esquema tático, além de ser um líder dentro do elenco", diz o técnico. "Agora, dizer se ele ainda jogará pelo Palmeiras, domingo, fica difícil. Vai depender de muitas coisas. Não só de negociação para a Rússia mas também do próprio julgamento do São Caetano." As chances de Magrão enfrentar o Fluminense cresceram, também, porque se descobriu que ele não está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, como se suspeitava. O terceiro cartão foi só para Élson e Lúcio, que entraram em férias terça-feira. Além disso, nesta quinta-feira, o presidente Mustafá Contursi tem viagem marcada para Zurique, na Suíça, onde vai participar de uma cerimônia de posse na Fifa. Mustafá e o presidente do River Plate, da Argentina, José Maria Aguillar, serão os representantes dos clubes sul-americanos na Fifa. Magrão voltou a treinar nesta quarta, na Academia de Futebol. O jogador, que passou segunda e terça fazendo tratamento de uma lesão muscular na coxa direita, treinou no time titular. Pela disposição e pelo bom humor, parecia animado com a hipótese de enfrentar o clube carioca. Após o treino, Magrão saiu sem dar entrevista. E sua assessoria de imprensa não confirmou o desfecho da negociação com o FC Moscou. Nesta quinta-feira o treino é mais cedo, às 8h30, na Academia de Futebol. Em seguida, a comissão técnica faz um jogo de confraternização contra a imprensa.