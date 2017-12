Magrão prepara volta ao Brasil Cinco meses depois de deixar o Palmeiras, o volante Magrão começa a preparar as malas para voltar ao Brasil. O jogador disse nesta sexta-feira que vai pedir a liberação à diretoria do Yokohama Marinos - clube japonês para onde se transferiu em junho. Disse que vai explicar aos dirigentes japoneses que sua família não se adaptou ao país. ?Eu estou tentando convencer a diretoria do Marinos a me liberar. Já falei para eles que minha família não se adaptou aqui e eu quero voltar ao Brasil?, disse o jogador, em entrevista à Rádio Jovem Pan, de São Paulo. Ao ser indagado se estava triste no Japão, Magrão respondeu: ?Não vou dizer que estou triste, mas também não estou totalmente feliz. É a vontade de voltar?, explicou. O jogador garantiu que não tem nada acertado com o Palmeiras - clube com o qual tem grande afinidade. ?Por enquanto nem estou pensando nisso (procurar um time no Brasil). Eu quero, primeiro, acertar a liberação?, afirmou. Apesar de oferecer toda a prioridade numa eventual volta ao Palmeiras, Magrão não saiu muito bem do clube. O jogador tinha contrato até fevereiro de 2007, mas preferiu antecipar o fim, seduzido por um proposta de U$ 4 milhões, dinheiro que dividiu com o empresário Juan Figger. Na época o volante disse que estava saindo porque queria ter uma experiência fora do Brasil. Disse, inclusive, que pretendia ficar de três a quatro anos no futebol do exterior. Antes do Japão, Magrão chegou a acertar sua saída para o FC Moscou. Ele assinou um pré-contrato, foi até a Rússia para conhecer o clube, mas desistiu.