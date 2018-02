Magrão repensa idéia de ir para Rússia Depois de ter sua transferência para o F.C. Moscou quase concretizada, o volante Magrão pensou melhor e está reavaliando a idéia de se transferir para o obscuro futebol russo. Agora, o jogador tem grandes possibilidades de continuar no Palmeiras na próxima temporada, quando o clube tem chance de disputar a Copa Libertadores - disputa uma vaga com o Tacuary, do Paraguai. O grande reconhecimento que o volante vem recebendo nos últimos meses pelos torcedores e pela imprensa - foi inclusive escolhido como um dos titulares da seleção dos atletas em atividade no País na pesquisa promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo - o levaram a repensar sua decisão de sair do Brasil. Magrão teme que sua transferência para o time europeu, em posição intermediária no Campeonato Russo, signifique retrocesso, sobretudo agora que foi convocado por Parreira para a Seleção. Magrão esteve três dias na Rússia. Não reclamou das estrutura do Moscou, mas também não se entusiasmou. Os dirigentes do time russo estão no Brasil dispostos a fazer com que Magrão mude de idéia. Infarto - O diretor de futebol do clube, Mário Giannini, sofreu um infarto domingo. O dirigente já foi submetido a duas angioplastias no Hospital Sírio Libanês. E ainda será submetido a uma terceira.