Magrão sente contusão e ainda é dúvida A presença do volante Magrão no treino desta quinta-feira era motivo para o torcedor do Palmeiras suspirar aliviado quanto à sua presença no jogo de sábado, contra o Marília. Mas as aparências enganam. Após o coletivo, o jogador confessou que voltou a sentir dores no músculo adutor da coxa e pode ficar fora da partida. "Vou fazer um tratamento intensivo para ver como fica. Está mais para eu jogar do que para não. Mas como senti dores, não posso garantir nada", disse Magrão. O técnico Jair Picerni revelou que, se o volante não atuar, Elson será o substituto. Ele também definiu a presença do zagueiro Glauber, que cumpriu suspensão, no lugar de Leonardo. O Palmeiras será o único time de grande torcida de São Paulo a jogar no fim de semana, por causa da participação do Brasil nas Eliminatórias, mas os jogadores sequer se deram conta dessa situação. "A gente anda tão preocupado com a Série B que nem vê jogo da seleção. Há oito meses que não penso em outra coisa", admitiu Magrão. O mesmo aconteceu com o também volante Alceu, que sábado atuará na cidade onde passou a infância. "Se eu fizer gol não saio na rua no dia seguinte", brincou. Mais sério, o jogador afirmou que será bom ter as atenções voltadas para o time no fim de semana e a partida será oportunidade para estudar um possível adversário da próxima fase.