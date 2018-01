Magrão sofre afundamento frontal e preocupa Depois da festa da despedida de Romário, o vestiário da Seleção ganhou ares de preocupação com a contusão de Magrão, que o tirou de campo ainda no primeiro tempo. O meia palmeirense sofreu um afundamento do seio frontal da face numa disputa com um guatemalteco, aos 35 minutos, foi imobilizado e levado ao Hospital São Luís para fazer tomografia computadorizada para que o alcance da lesão fosse conhecido. O resultado será divulgado ainda nesta quinta-feira.