Magrão, um novato atrás do balcão Há três meses, a vida do volante Magrão não se resume mais aos treinos e jogos do Palmeiras. Desde que inaugurou a Quebra-Nozes, loja especializada em roupas para crianças de 0 a 12 anos no shopping Plaza Sul, vem tentando incorporar a alma de vendedor. Mas, enquanto isso não acontece, o jogador só corre para atrás do balcão em casos de necessidade. A timidez faz com que passe a maior parte do tempo etiquetando as mercadorias e cuidando do estoque. Quando sobra tempo, recebe fornecedores para discutir preços e as novas tendências do mercado. Leia mais no Jornal da Tarde