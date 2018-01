Magrão vira a cara do novo Palmeiras Surgiu um líder no Palmeiras após a vitória sobre o São Caetano e a classificação para as semifinais do Paulista. Magrão, de 24 anos, vem carregando o time nas costas, empurrando e motivando os companheiros, e, seguramente, é, ao lado do goleiro Marcos, o principal responsável pelo sucesso da equipe na competição. O herói alviverde trabalha, com o técnico Jair Picerni, para fazer no Palestra Itália o mesmo que Luiz Felipe Scolari fez no fim dos anos 90 e também na seleção durante a Copa do Mundo: montar uma família. ?Um dos pontos principais para se ganhar um título é a união e a seleção ganhou a Copa também porque era muito unida?, comentou o volante. ?Mas não é porque ganhamos do São Caetano que nosso grupo já se uniu, ele ainda está se unindo.? Magrão assumiu a condição de comandante do Palmeiras, não se escondeu em nenhum momento e, por isso, ganha o reconhecimento dos companheiros. ?O Magrão pode ser definido como o símbolo da raça, o líder do Palmeiras?, analisou Claudecir. Pode não ser um craque nem ter a capacidade de dar as pedaladas de Robinho, mas, de acordo com a comissão técnica, sua presença no time é fundamental. A boa fase lhe dá o direito de pensar em seleção brasileira. E as eliminatórias para a Copa de 2006 vêm aí, no segundo semestre. ?O Parreira deve estar vendo os jogos do Palmeiras, meu próximo objetivo é a seleção.? No meio de 2002, Magrão foi dispensado do Palmeiras por Vanderlei Luxemburgo, porque pediu para ser substituído num jogo contra o São Paulo, pelas semifinais do Rio-São Paulo. O time acabou derrotado e Luxemburgo achou que o volante havia ?pipocado?. Nesta quinta-feira, o palmeirense falou pela primeira vez do tema. ?É verdade, minha saída tem a ver com aquele jogo, mas ninguém falou para a imprensa que eu estava gripado e que passei a noite toda tomando remédio e soro. Infelizmente, houve gente que se omitiu e não contou o fato, porque, talvez, quisesse mesmo que eu saísse do Palmeiras?, contou. ?Mas não tenho mágoa do Vanderlei.? Outro ídolo, o goleiro Marcos disse que a diferença do Palmeiras-2002 para o Palmeiras-2003 é que vários jogadores do elenco do ano passado estavam acomodados e aceitavam a derrota passivamente. ?Hoje, temos jogadores que não são conhecidos, mas que assumem a responsabilidade.?