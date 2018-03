Magrão volta a treinar na segunda Magrão está liberado para voltar aos treinamentos com bola a partir de segunda-feira. O jogador, que sofreu afundamento no seio frontal jogando pela Seleção Brasileira, mês passado, contra a Guatemala, foi liberado pelo neurologista João Roberto Pagura. O volante, que passou as últimas duas semanas em repouso, voltará aos treinamentos na segunda-feira, segundo confirmou o chefe do departamento médico do Palmeiras, Aldo Guida. "A gente já esperava pela liberação do atleta, mas precisávamos do sinal verde do neurologista, o doutor Pagura". Apesar da boa notícia, ainda vai levar algum tempo para que o jogador volte a ser aproveitado pelo técnico Paulo Bonamigo. A preocupação da comissão técnica é em relação ao condicionamento físico do atleta. Mesmo sendo um jogador que não costuma ter problemas com o peso, Magrão já vinha de um longo período afastado em virtude de uma lesão muscular na coxa direita. Por isso, terá de se submeter a uma espécie de recomeço na preparação física. A outra boa notícia também veio do departamento médico: Juninho, que teve uma lesão muscular na coxa direita semana passada, pode enfrentar o Paraná, domingo, às 18h10, no Parque Antártica. "A evolução do Juninho foi surpreendente", observa o doutor Guida. "Nesta quinta ele encerra a primeira etapa da programação, a parte física, e já faz um teste mais forte com a bola. Se passar, ficará à disposição do Bonamigo para enfrentar o Paraná no domingo." Com a liberação de Juninho e Magrão, o departamento médico ficou praticamente sem trabalho. Só Pedrinho, que se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, ainda inspira cuidados. Mas também deve ser liberado logo para voltar ao campo. "Na segunda-feira o Pedrinho passará por um exame. Se não houver nenhum problema, na terça ele será liberado para os treinamentos físicos." Com o departamento médico praticamente vazio, Paulo Bonamigo poderá, em breve, escalar o time completo.