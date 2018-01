Magrão volta amanhã ao Palmeiras Enquanto o time jogava contra a Inter de Limeira, na abertura do Campeonato Paulista, a diretoria do Palmeiras confirmou a permanência do volante Magrão. Ele desistiu do acerto com o FC Moscou, da Rússia, e se reintegra ao elenco palmeirense nesta quinta-feira, quando começa a treinar com a equipe em Jarinu.