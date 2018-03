Magrão volta aos treinos no Palmeiras O volante Magrão é a principal novidade dos treinos do Palmeiras nesta quarta-feira. O sofreu uma ruptura muscular no antebraço direito, ficou dois dias em tratamento médico e, a princípio, só voltaria aos treinos na quinta-feira. Mas, como não sente mais dores, acabou sendo liberado pelo departamento médico antes do prazo. O jogador, no entanto, não está autorizado a treinar com bola. Por enquanto, adverte o médico do clube, Maurício Bezerra, o volante deverá apenas correr em volta do campo. Segundo Bezerra, apesar de não mais sentir dores, a lesão ainda não está totalmente curada. Magrão está praticamente confirmado, no entanto, para o jogo de sábado, contra o Náutico, em Recife, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. EDMILSON - O técnico Jair Picerni ainda não confirmou mas deverá escalar Edmílson para o lugar de Anselmo na partida em Recife. O treinador gostou do desempenho dele no segundo tempo da partida contra o América-RN e deve dar nova chance ao atacante.