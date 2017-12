Mahrez marca duas vezes, mas Argélia empata na Copa Africana de Nações

A Argélia estreou na Copa Africana de Nações com um empate por 2 a 2 com o Zimbábue, neste domingo, na cidade de Franceville, no Gabão. O destaque da seleção argelina foi o meia do Leicester Riyad Mahrez, que marcou os dois gols. Mahachi e Mushekwi fizeram para os visitantes.

Principal surpresa africana na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde caiu apenas na prorrogação diante da Alemanha das oitavas de final, a Argélia saiu na frente do marcador com Mahrez aos 12 minutos, mas permitiu a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Kudakwashe Mahachi, aos 17, e Nyasha Mushekwi, aos 29.

Em desvantagem, a seleção argelina sofreu para conseguir conquistar a igualdade na placar, que só foi ser garantir aos 37 da etapa final, com mais um gol do craque do time nacional, Mahrez.

Mahrez foi um dos principais nomes na conquista inédita do Campeonato Inglês pelo surpreendente Leicester na última temporada do futebol europeu. O ótimo desempenho fez com que ele fosse eleito pela Confederação Africana de Futebol como principal jogador do continente em 2016.

Com o resultado, as duas seleções somaram um ponto no Grupo B da Copa Africana de Nações. A chave conta ainda com Senegal e Tunísia, que duelam ainda neste domingo. A Argélia sonha em voltar a conquistar a principal competição da África depois de ter ficado com o título pela última e única vez em 1990. O país também foi vice-campeão em 1980 e duas vezes terceiro colocado, em 1984 e 1988.