Maicon acerta amanhã com o Espanhol O diretor-técnico do Espanhol, Cristóbal Parralo, confirmou nesta quinta-feira, que estão adiantadas as negociações para a contratação do lateral direito Maicon Douglas, do Cruzeiro. O jogador, convocado ontem pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a Seleção Brasileira, que disputará a Copa América, chegará amanhã a Barcelona e tudo indica que assinará contrato por 4 anos. Caso confirme a contratação do lateral brasileiro, de 22 anos, o Espanhol terá o seu primeiro reforço para a temporada 2004-05.