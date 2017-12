Maicon celebra primeiro ano no São Paulo e mira títulos em 2017

Quando, em fevereiro do ano passado, o São Paulo acertou a contratação de Maicon, provavelmente não esperava que o jogador fosse se tornar ídolo tão rapidamente. A ponto de, em junho, aceitar pagar uma fortuna, mais de R$ 20 milhões, ao Porto, para tê-lo em definitivo. Ganhou não só um bom zagueiro, mas um líder.

O time não atingiu os objetivos para a temporada 2016, caiu na semifinal da Libertadores e não conseguiu a vaga para a competição de 2017. Mesmo assim, Maicon avalia que teve um ano inesquecível.

"Fiquei muito feliz com a minha volta ao Brasil, no ano passado, porque atuei pouco tempo profissionalmente no país (pelo Cruzeiro) antes de jogar em Portugal. Fico contente individualmente, porque coletivamente não conquistamos nossos objetivos: os títulos. E queremos isso em 2017, porque um clube como o São Paulo tem que conquistar troféus sempre. Claro que poderia ser um ano melhor, mas estou feliz pelo meu desempenho em 2016. No geral, as coisas foram bem", afirmou o zagueiro ao site do São Paulo.

Ele também lembrou sua mais marcante partida pelo clube: o duelo contra o Atlético-MG, no Independência, quando fez um gol e virou goleiro. "Atuei no gol do São Paulo, que teve grandes goleiros, e mesmo que tenha sido por pouco tempo foi algo especial. O gol contra o Atlético-MG também me marcou bastante e foi um capítulo especial. Nossa meta era avançar até a final e buscar o título, mas infelizmente não foi possível", recordou Maicon.