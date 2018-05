Maicon descarta 'euforia' e cobra atenção para segundo jogo da final

Um dos destaques do Grêmio na vitória sobre o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, o volante Maicon descartou qualquer clima de euforia na equipe gaúcha em razão da boa vantagem conquistada no jogo de ida da final da Copa do Brasil. No Mineirão, o time gremista venceu por 3 a 1 e agora pode até perder por 1 a 0 na volta para ficar com o título.

"Temos que fazer o que a gente sempre fez. A euforia é do torcedor, a gente vive um momento bom", declarou o capitão do time, em entrevista ao Sportv. "É levar a vantagem pra casa e fazer um grande jogo para conquistar nosso objetivo. É jogo de time grande, dois times que sabem jogar. Tomara que a gente continue assim."

Maicon exaltou a campanha gremista até a final, destacando o bom desempenho da equipe em Belo Horizonte. "Não caímos nesta final de paraquedas. Ganhamos de grandes times. Muitos não acreditavam na gente, mas hoje enfrentamos um grande adversário e fizemos um grande jogo", comemorou.

O segundo jogo da decisão da Copa do Brasil será disputada na próxima quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.