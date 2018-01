Maicon e Fernandinho desfalcam o Grêmio diante do Corinthians

Em terceiro lugar no Brasileirão, o Grêmio tem jogo-chave contra o Corinthians, quarta-feira à noite, em Itaquera. Mas o técnico Roger Machado ganhou dois desfalques para a viagem até São Paulo: o volante Maicon e o atacante Fernandinho estão com dores musculares e não enfrentam o líder do campeonato.

Capitão da equipe, Maicon está com dores na coxa esquerda e deverá ser substituído por Edinho no meio-campo gremista. Já Fernandinho, outro ex-jogador do São Paulo, ainda não se recuperou das dores nas costas que o tiraram da vitória contra o Goiás e segue fora da equipe. Pedro Rocha deve entrar no time após cumprir suspensão.

Assim, são cinco desfalques importantes para Roger Machado montar o time que vai entrar em campo no Itaquerão. O zagueiro Erazo está com a seleção equatoriana, Marcelo Grohe na seleção brasileira principal e Luan no time olímpico do País.

Nesta terça-feira, sem os cinco, o treino foi leve em Porto Alegre. Geromel, Bressan, Marcelo Oliveira, Walace, Douglas e Bobô apenas correram ao redor do gramado e deram leves toques na bola. Giuliano ficou no vestiário, mas deve jogar em São Paulo.