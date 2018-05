Maicon e João Schmidt desfalcam treino do São Paulo, mas não preocupam

Sem compromissos até a quinta-feira da semana que vem, o São Paulo voltou a treinar na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, com dois desfalques. O zagueiro Maicon sofreu um trauma no tornozelo direito no treino do dia anterior e ficou no departamento médico, assim como o meio-campista João Schmidt, com dores no pé esquerdo. Eles não preocupam para o próximo jogo.

Por outro lado, o técnico Ricardo Gomes teve uma boa notícia. O também meio-campista Thiago Mendes, que deixou o Morumbi com dores musculares depois da vitória sobre o Corinthians, sábado, reapareceu no campo e fez um trabalho com a preparação física. Desde a reapresentação, na terça, ele estava sob os cuidados dos fisioterapeutas do Reffis.

Ele também não deve ser desfalque para o duelo contra o Grêmio, dia 17, no Morumbi. Durante esse período de folga no calendário do Brasileirão para a disputa das Eliminatórias da Copa, a comissão técnica armou uma programação especial para o volante.

O São Paulo tem treinado desfalcado de sete jogadores. David Neres, o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Lyanco estão com a seleção sub-20 no México. Rodrigo Caio defende a seleção principal, Mena serve ao Chile, Buffarini à Argentina e Cueva ao Peru. Lucão chegou a ser chamado para ajudar nos treinos do técnico Tite, mas foi cortado.