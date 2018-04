Maicon é o 3º desfalque do São Paulo na Libertadores

SÃO PAULO - Maicon será o terceiro desfalque do São Paulo para o jogo que definirá a vida da equipe na Copa Libertadores, dia 17, contra o Atlético-MG, no Morumbi. Os exames de imagem realizados no jogador nesta segunda-feira mostraram um estiramento de grau 2 no bíceps femural da coxa esquerda, o que inviabiliza sua recuperação em 10 dias.

O jogador, que tem atuado mais recuado, como segundo homem de meio-campo, ainda não havia se lesionado desde que chegou ao clube, no começo de 2012. Ele se machucou durante a partida contra o Botafogo-SP, neste domingo, em Ribeirão Preto.

Além de Maicon, o técnico Ney Franco também não pode contar com Jadson e Luis Fabiano, suspensos. Assim, vai ter que mexer na estrutura da equipe. Uma vaga é disputada por Wellington, Fabrício e Rodrigo Caio. Na frente, deve entrar Wallyson. Ademilson parece como opção mais improvável para se juntar a Aloísio e Osvaldo.