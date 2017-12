Maicon espera conseguir a vaga de titular na seleção

Para Maicon, a disputa com Daniel Alves pela vaga de titular na lateral-direita da seleção brasileira está bem acirrada. Por isso, o jogador disse neste domingo que procura se empenhar ao máximo em atender os pedidos do técnico Dunga. "Pela minha parte, estou me esforçando muito para conseguir essa vaga", disse Maicon. Sei que o Dunga deve forçar muito as jogadas pelas laterais na Copa América, para tentar escapar da marcação dos rivais. Seja quem for o escolhido, a seleção estará bem servida." Por sua vez, Daniel Alves disse neste domingo que a viagem para a Espanha para defender o Sevilla na final da Copa do Rei, no próximo dia 23, não irá interferir na disputa pela vaga de titular, apesar de perder alguns treinos. Para o jogador, o técnico Dunga optará pelo atleta que melhor se adaptar ao esquema tático. "Agradeço a CBF por ter tomado a decisão de me liberar. Sei que a viagem prejudicará os treinos, mas não acho que isso não chegará a interferir na decisão de Dunga."