Maicon espera recuperar espaço no São Paulo em 2015

Depois de disputar 31 dos 35 primeiros jogos do São Paulo no ano, o meia Maicon sofreu uma lesão séria no ligamento do joelho direito e perdeu espaço no São Paulo. Recuperado, pretende voltar a ser titular na próxima temporada.

"Terminei o ano fazendo fortalecimento e começarei 2015 pronto para brigar pelo meu espaço de novo", ressalta o jogador, que no próximo ano disputará vaga com Michel Bastos, Souza, Denilson e Hudson - e Wesley ainda deve chegar como reforço.

Maicon se machucou no final de outubro e, inicialmente, a expectativa era de que o meia só voltasse a jogar em 2015, mas ele teve uma recuperação mais rápida do que o previsto e voltou a treinar normalmente no fim de novembro, mas acabou ficando fora das duas rodadas finais do Brasileirão, na quais o time tricolor encarou o Figueirense, no dia 30 de novembro, e depois o Sport, em 7 de dezembro.