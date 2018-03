Maicon festeja defesa do São Paulo e não sabe quem será titular com Rogério Ceni

O zagueiro Maicon será titular do São Paulo na partida contra o Audax, neste domingo, em Barueri (SP), pela rodada de estreia do Campeonato Paulista, mas ainda não sabe quem será o seu parceiro. O próprio capitão da equipe não se vê ainda entre os 11 titulares, mas vem treinando no time principal. "Espero que jogue, primeiramente. Espero estar entre os 11 do Rogério (Ceni, técnico). Os dois zagueiros que jogarem serão de confiança para esse jogo", avisou.

Maicon já treinou ao lado de Douglas e de Breno. Para ele, independentemente de quem esteja na zaga ao seu lado, o estilo de jogo será parecido. "Os dois são jogadores que possuem as mesmas características. Eles são altos, fortes e vão bem no um contra um. Se não ajudar agora, vão ajudar na temporada", disse.

No ano passado, Maicon foi titular da equipe e formou dupla com Rodrigo Caio, que ao que tudo indica será usado no meio de campo. "Com o Rodrigo de zagueiro ou volante, o resultado é positivo. Ele tem muita qualidade. Não vai fazer diferença, ele vai contribuir. Temos zagueiros de altíssimo nível. Lucão tem crescido e tem muito a ajudar. O São Paulo está bem servido", explicou.

Para o zagueiro, o time tem tudo para fazer uma temporada melhor e os treinamentos recentes estão mostrando que a equipe está no caminho certo, principalmente pelo posicionamento atrás. "Não são só eu e Rodrigo que defendem. Todos ajudam. A nossa equipe pressiona e ataca bem. Acredito que agora nos defendemos melhor do que na última temporada", garantiu Maicon.