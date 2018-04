Maicon nega se sentir culpado por expulsão na Libertadores

Na semana da decisão da Copa Libertadores, o zagueiro Maicon evitou demonstrar abatimento pela eliminação do São Paulo nas semifinais para o Atlético Nacional, da Colômbia. Em entrevista ao canal SporTV, o defensor disse não se considerar culpado pela expulsão no primeiro jogo da semifinais e afirmou que os árbitros foram os maiores adversários do time paulista no confronto.

O zagueiro levou o cartão vermelho no duelo de ida, no Morumbi, aos 28 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada sem gols. Depois do lance, os colombianos abriram 2 a 0 e encaminharam a classificação. "Eu não me sinto culpado. A arbitragem interferiu no resultado, sem dúvida nenhuma", afirmou o defensor, que acabou fora da partida de volta para cumprir suspensão automática.

O árbitro argentino Mauro Vigliano aplicou o cartão vermelho depois de Maicon empurrar a cabeça de Borja, autor de todos os gols do Atlético Nacional nas semifinais contra o São Paulo. "Eu reconheço que poderia ter evitado, mas a gente vê muitas vezes jogadores colocando bola para fora, fazendo coisas desse tipo, e o árbitro não interfere. Eu não deveria ter feito isso, mas não foi um lance para expulsão", comentou.

Maicon afirmou que no jogo de volta, a derrota por virada por 2 a 1 em Medellín, a arbitragem do chileno Patricio Polic interferiu ao não dar pênalti no volante Hudson no fim do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado. "Se for ver os dois lados da partida, o jogo aqui estava totalmente controlado, eles fizeram 2 a 0 quando ficamos com um jogador a menos. E na Colômbia, se o árbitro marca o pênalti no final do primeiro tempo, jogaríamos por um gol por 45 minutos com um jogador a mais", explicou.

Na quarta, em Medellín, o Atlético Nacional joga em casa e precisa de uma vitória simples para garantir o segundo título da Copa Libertadores da história do clube. Na partida de ida, em Quito, contra o Independiente de Valle, a equipe colombiana empatou em 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a disputa do título irá para a prorrogação.