Maicon quer pés no chão e evita euforia por vaga na Libertadores

Mais perto do G-6 do que da zona de rebaixamento, após flertar com a Série B, o São Paulo agora respira mais aliviado, ainda mais por causa da goleada sobre o Corinthians. Só que para o zagueiro Maicon, o torcedor não deve sonhar com a Libertadores, até porque os rivais acima da tabela precisam tropeçar e seu time vencer todos os jogos que restam.

"Eu sempre sou muito sincero nas minhas palavras e não prometo G-6. Se pudesse, prometeria, mas não é assim. Temos de dar algo mais, mas sabemos que oscilamos ao longo do ano, por isso não prometo. Além disso, também não dependemos só de nós. Vamos fazer nosso trabalho e ver rodada a rodada para saber se é possível disputar a Libertadores", avisou.

O São Paulo tem 45 pontos e está a seis do Atlético-PR, o sexto colocado do Brasileirão. O time paulista também está a sete pontos do Internacional, o primeiro na zona de rebaixamento. Faltando quatro rodadas para o fim do torneio e na 12ª posição, a equipe do Morumbi sabe que precisa vencer todos os jogos e torcer por tropeços de Atlético-PR, Corinthians, Grêmio, Fluminense, Chapecoense e Ponte Preta.

"A equipe e eu podemos mais. Essa vitória contra o Corinthians mostrou a gente impecável na defesa, mas ainda assim me criticaram por lançar demais. Só que eu aprendi que se estou apertado é bola para frente. Prefiro aliviar o perigo. Mas mesmo com a goleada, existem críticas e se isso acontece, é porque temos margem ainda para crescer", comentou o zagueiro Maicon.