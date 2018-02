Maicon recusa Espanhol e vai a Mônaco O lateral-direito Maicon viajou hoje para a França a fim de concretizar sua transferência para o Mônaco. O jogador, convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, para a disputa da Copa América, viajou em companhia do diretor de Futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf. Ele será submetidos a exames médicos antes de assinar contrato, o que deverá ocorrer amanhã. De acordo com a assessoria de imprensa do clube mineiro, os valores que envolvem a negociação só serão divulgados depois que ela for concluída. O mesmo acontece em relação ao tempo de contrato. "Mas já está tudo acertado", disse o assessor Valdir Barbosa. Há cerca de dois meses, os dirigentes celestes firmaram um acordo com Maicon, que permitiu a renovação de seu contrato por mais dois anos. O vínculo contratual do atleta com o clube terminaria em julho. O lateral recebeu 20% de seus direitos econômicos, enquanto os 80% restantes pertencem metade ao Cruzeiro e metade ao grupo EMS, parceiro do clube. A diretoria celeste já vinha alegando a necessidade de arregimentar recursos com a venda de jogadores do clube e Maicon figurava na lista dos negociáveis. O próprio jogador chegou a comentar que teria recebido propostas do Espanhol, da Espanha, e do Rennes, também da França, sem mencionar o Mônaco. O dinheiro arrecadado com a venda de Maicon será reinvestido no futebol, de acordo com Barbosa. A prioridade do Cruzeiro no momento é contratar um camisa 10 para o lugar de Alex, que acertou um contrato de três anos com o Fenerbahçe, da Turquia. A transferência de Maicon abre espaço para que Maurinho volte a ser titular da equipe celeste.