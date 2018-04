Maicon teme perder vaga de titular no Fluminense Maicon começou a temporada de 2010 como titular do ataque do Fluminense, ao lado de Fred, mas admitiu que a situação pode mudar nos próximos jogos. Alan fez dois gols nas últimas três partidas e, por isso, Maicon acha que o técnico Cuca pode mudar o setor ofensivo do time das Laranjeiras.