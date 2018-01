Maicon torce para ser vendido do São Paulo: 'Não quero jogar lá'

O volante Maicon, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Grêmio, não quer retornar ao time do Morumbi ao fim do contrato sob hipótese alguma. Em entrevista nesta segunda-feira ao jornal Zero Hora, de Porto Alegre, o jogador disse que a equipe gaúcha está perto de confirmar a sua contratação efetiva para as próximas temporadas, como sonha o atleta.

"Não quero mais jogar lá. Se eu voltar, é só para me apresentar e tentar conversar com a diretoria para eu ir a outro clube. Até pela forma como eu saí, acho que não tem clima para voltar", disse Maicon. "Se eu não tivesse condição de jogar, não ficaria nem um ano", completou.

O jogador chegou ao São Paulo em 2012, ao deixar o Figueirense, e em três temporadas, conviveu com críticas da torcida. Ao deixar o clube, em março, chegou por empréstimo ao Grêmio até o fim do ano e se destacou como capitão da equipe que terminou o Campeonato Brasileiro na terceira posição e garantiu vaga na Copa Libertadores.

A negociação entre os clubes sobre o destino de Maicon tem se arrastado e deixa o jogador insatisfeito. "É a primeira vez que saio de férias e não sei onde vou me apresentar em janeiro. Estou chateado por não ter definido a renovação. Já liguei para os diretores do São Paulo, falo com o Rui (Costa, diretor executivo do Grêmio), o presidente, e até agora nada. Não pode ser resolvido em cima da hora", afirmou.