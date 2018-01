Maicon vai substituir Belletti O lateral Maicon, hoje no Mônaco, da França, foi convocado nesta segunda-feira a Seleção Brasileira que disputa a Copa das Confederações na Alemanha, para a vaga de Belletti (Barcelona), cortado no início da manhã por contusão. Belletti sentiu dores no tendão de Aquiles do pé direito, durante treinamento no domingo, e teve que sair de campo no treinamento da tarde (no horário alemão). ?Fiz de tudo para continuar, mas a dor me impede até de caminhar normalmente. Terminei o treino de domingo já com muita dor e acordei pior ainda. Queria muito disputar a Copa das Confederações, mas sei que não tinha mesmo condições?, lamentou Belletti. Cicinho, do São Paulo, será o titular na estréia do time brasileiro, quinta-feira, contra a Grécia. Emerson - A exemplo do que ocorreu em Teresópolis, durante a preparação para os jogos contra Paraguai e Argentina pelas Eliminatórias, o volante Emerson voltou a ser poupado pela comissão técnica da Seleção. Com dores musculares, o jogador não participou da segunda sessão de treinos do dia. Ficou no hotel, onde fez trabalho na piscina com o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. O atacante Adriano - que marcou os dois gols da vitória da Inter sobre o Roma no primeiro jogo da decisão da Copa da Itália - se apresentou na concentração da Seleção nesta segunda-feira. Ele deverá ser o centroavante titular na Copa das Confederações.