Maicosuel marca, mas Hoffenheim perde do Stuttgart

A vitória aliviou a situação do Stuttgart, que estava na zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. O time soma agora 16 pontos e ocupa a 14.ª colocação da tabela. Já o Hoffenheim perdeu a chance de terminar o primeiro turno da competição entre os primeiros colocados. O time de Maicosuel soma 25 pontos, na sétima posição.

O Stuttgart começou a definir o triunfo deste sábado aos 32 minutos de jogo. Ciprian Marica bateu pênalti e deixou os donos da casa em vantagem. Mas, aos 44, Maicosuel, ex-Botafogo, empatou a partida.

Os anfitriões só voltaram a liderar o placar aos 23 minutos da segunda etapa, com gol de Cacau, depois que o brasileiro Luiz Gustavo foi expulso logo aos 7 e deixou os visitantes com um jogador a menos em campo. No final, Khedira marcou o terceiro e assegurou a vitória do Stuttgart.

A rodada deste sábado marcou o fim do primeiro turno e o início do recesso do Campeonato Alemão - haverá ainda duas partidas neste domingo (Hamburgo x Werder Bremen e Colonia x Nuremberg). As equipes só voltam a jogar em janeiro do ano que vem. O Hoffenheim terá pela frente o Bayern de Munique no dia 15. O Stuttgart receberá o Wolfsburg no dia seguinte.