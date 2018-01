Maidana evita falar do São Paulo e quer 'marcar nome na história' do Atlético-MG

O Atlético-MG apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Iago Maidana como seu novo reforço para a temporada. O jogador de 21 anos chega ao clube após se destacar com a camisa do Paraná, mas pertencia ao São Paulo, onde viveu período turbulento fora do campo, sobre o qual evitou falar em sua chegada ao time mineiro.

"Logo quando cheguei ao São Paulo, não tive muitas oportunidades. Foram tempos que atrapalharam um pouco minha carreira, vinha em ascensão no Criciúma. São águas passadas. Não sei porque não tive oportunidades lá, vários clubes me queriam. Mas isso não vem ao caso. Minha cabeça está no Atlético-MG, vou focar em ajudar esse clube a conquistar títulos", declarou.

Maidana foi protagonista de um escândalo que culminou na renúncia do então presidente Carlos Miguel Aidar do São Paulo. A operação para a contratação do zagueiro levantou suspeitas e o clube foi investigado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que o puniu com uma multa de R$ 100 mil.

Talvez por isso, Maidana nunca teve espaço no São Paulo e precisou ser emprestado ao Paraná para se destacar. Agora, espera corresponder à expectativa que o cercava no início da carreira para, quem sabe, marcar seu nome na história do Atlético-MG. "Sou um atleta de grupo, um cara que sempre vai querer o melhor para o grupo e, de alguma forma, deixar o nome marcado na história do clube."

O jogador também fez questão de apresentar suas características em campo. "Sou um atleta que, acima de tudo, se doa muito para o clube, para a camisa que visto, ainda mais uma camisa tão grande como a do Atlético-MG. Estou extremamente feliz de ter recebido essa oportunidade, então, acima de tudo, ainda mais, vou dar minha vida por esse clube, entrar em campo para lutar como sempre."

Apesar de se mostrar otimista, Maidana sabe que terá concorrência no elenco e elogiou seus novos companheiros Gabriel e Leonardo Silva. "Admiro muito o Gabriel, acompanhei vários jogos dele pelo Atlético-MG e é um zagueiro de extrema qualidade. Sempre vou respeitar meus companheiros. O Léo é um cara que tem muita história aqui e, quando fui escolher o clube, escolhi o Atlético-MG justamente pela figura que o Léo é, um cara de muita história. E, como tenho essa gana de querer fazer história, deixar meu nome na parede do clube, é um referência para mim."