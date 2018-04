Maikon Leite deverá retornar ao Palmeiras na próxima temporada

Entre as diversas mudanças do Palmeiras para a próxima temporada, uma cara bem conhecida do torcedor deve aparecer novamente no dia a dia do clube. Após ter boa passagem pelo Atlas, do México, o atacante Maikon Leite tem boas chances de ser reintegrado ao time na próxima temporada e ser mais uma opção para o técnico Oswaldo de Oliveira.

O jogador estava emprestado ao clube do México, onde teve boa participação e ficou marcado de forma positiva por fazer o gol que deu ao Atlas a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. As diretorias palmeirense e do clube mexicano chegaram a tentar uma negociação para renovar o empréstimo ou negociá-lo em definitivo, mas o Palmeiras não aceitou os valores oferecidos, considerados baixos.