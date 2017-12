Maikon Leite jogará em lanterna do futebol árabe por empréstimo

O Al Shaab, dos Emirados Árabes Unidos, vai ter um ataque brasileiro para tentar escapar do rebaixamento no campeonato local. Nesta segunda-feira o clube confirmou a contratação do atacante Maikon Leite, que foi emprestado pelo Palmeiras e ficará em Sharjah até o final de junho. Lá, será companheiro de ataque de Zé Love, ex-Santos.

Maikon Leite até chegou a ser aproveitado no Palmeiras no Paulistão do ano passado, mas jogou o Campeonato Brasileiro pelo Sport, anotando quatro gols na boa campanha da equipe pernambucana. No clube alviverde desde 2011, ele também já foi emprestado, no passado, a Atlas, do México, e Náutico.

Nos Emirados Árabes, vai jogar num time que somou três pontos em 14 rodadas. No sábado, o Al Shaab estreou Zé Love e Marcão, atacante que fez fama no Atlético-GO e disputou o Brasileirão pelo Figueirense. O técnico do time é o lendário Walter Zenga, ex-goleiro da seleção italiana.