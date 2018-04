Maikon Leite treina com bola e deve reforçar o Palmeiras na quinta-feira

SÃO PAULO - O atacante Maikon Leite foi a novidade no treino do Palmeiras desta segunda-feira na Academia de Futebol. O jogador participou da atividade de dois toques e está à disposição do técnico Gilson Kleina para enfrentar o Sporting Cristal, quinta-feira, às 19h45, no Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Maikon Leite não jogava desde o dia 6 de março, quando lesionou o tornozelo direito durante treino.

Outra novidade para o confronto contra os peruanos é o zagueiro Vilson. Ele cumpriu suspensão na partida contra o Libertad, quinta-feira passada, e está assegurado entre os titulares no jogo desta quinta.

Já o meia Valdivia está em fase final de recuperação de um problema na coxa esquerda e realizou apenas trabalhos físicos sob a supervisão do preparador Marco Aurélio Schiavo. A tendência é que ele retorne ao time apenas na partida contra o Ituano, domingo, em Itu, pelo Campeonato Paulista.

A definição do time que pega o Sporting Cristal deve acontecer somente no treino de quarta-feira, no Peru. O zagueiro Henrique e o atacante Vinícius, pendurados com dois cartões amarelos, podem ser poupados, já que o Palmeiras está garantido nas oitavas de final da Libertadores.