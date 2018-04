Mainz bate Freiburg, respira na luta contra degola e afunda rival

O Mainz conseguiu nesta segunda-feira uma vitória importantíssima na luta para evitar a queda à segunda divisão do Campeonato Alemão. Em duelo de desesperados diante do Freiburg, a equipe aproveitou o fato de atuar em casa, venceu por 2 a 0 e deixou a zona do rebaixamento, empurrando justamente o rival para a degola.

Com o resultado, o Mainz chegou a 30 pontos, em 16.º, mesmo número do Freiburg, que leva desvantagem nos critérios de desempate, é o 17.º e hoje teria que disputar um playoff para evitar o rebaixamento. Outro com 30 pontos é o Wolfsburg, fechando a trinca de desesperados. Hamburgo, com 22, e Colônia, com 21, estão praticamente rebaixados.

O herói do triunfo do Mainz nesta segunda-feira foi o meia argentino Pablo De Blasis. No fim do primeiro tempo, o jogador colocou a equipe da casa em vantagem, de pênalti. Na etapa final, com o Freiburg no ataque, ele mesmo aproveitou assistência de Quaison para selar o resultado, aos 33.

O Mainz volta a campo no domingo que vem, quando tenta manter o embalo diante do Augsburg, fora de casa. No dia anterior, o Freiburg visita o Hamburgo, também pela 31.ª rodada do Alemão.