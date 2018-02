Mainz bate Hertha Berlin fora de casa, mas continua na zona da degola

O Mainz derrotou o Hertha Berlin por 2 a 0 nesta sexta-feira, fora de casa, mas mesmo assim ainda não conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. O resultado levou o time visitante aos 23 pontos, em 16º lugar, com a mesma pontuação do Werder Bremen, que é o 15º e está fora da degola.

+ Após quase 3 meses fora, Thiago Alcântara volta ao Bayern de Munique

O Werder Bremen, no entanto, tem um jogo a menos. Neste sábado visitará o Freiburg. O Hertha Berlin é o 11º, com 30. O destaque da partida desta sexta-feira foi o meio-campista sueco Robin Quaison, autor dos dois gols.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 23ª rodada do Alemão continua neste sábado com destaque para o jogo do Bayern de Munique, que lidera a competição com 56 pontos, 18 a mais do que o segundo colocado. A equipe do técnico Jupp Heynckes visitará o Wolfsburg.

Também fora de casa, no domingo, o Borussia Dortmund, terceiro colocado com 37 pontos, encara o Borussia Mönchengladbach. E na segunda-feira, o RB Leipzig, vice-líder com 38 pontos visita o Eintracht Frankfurt.