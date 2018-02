Mainz empata em casa com Wolfsburg e deixa a zona de rebaixamento

Na abertura da 24.ª rodada do Campeonato Alemão, o Mainz empatou nesta sexta-feira em casa por 1 a 1 contra o Wolfsburg, na Mainz Arena, e deixou a zona de rebaixamento da competição mesmo que provisoriamente, já que a rodada ainda continua neste final de semana.

Com o ponto somado, o Mainz foi aos 24 e pulou da 18.ª para a 17.ª colocação, ultrapassando o Werder Bremen, que tem 23 pontos e agora é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Logo acima, na 14.ª posição, vem o Wolfsburg, que soma 25 pontos. O Mainz voltará a ficar no grupo da degola do Campeonato Alemão caso o Werder Bremen empate ou vença o vice-lanterna Hamburgo neste sábado.

Com a bola rolando, o meia croata Josip Brekalo abriu o placar no começo da partida para os visitantes, que sofreram o empate no final da primeira etapa no gol do atacante japonês Yoshinori Muto, este vindo do banco de reservas.

A rodada continua neste sábado com mais cinco jogos. Destaque para o líder Bayern de Munique, que enfrenta o Hertha Berlim em casa, na Allianz Arena, em Munique. O time bávaro lidera a competição com folga, 19 pontos à frente do segundo colocado Borussia Dortmund, que entra em campo apenas nesta segunda-feira diante do Augsburg.