Mainz leva virada e fica mais distante de vaga na Liga dos Campeões

O Mainz chegou a abrir dois gols de diferença, mas permitiu a virada do Colônia e perdeu por 3 a 2 neste domingo, em casa, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado afastou o time anfitrião da briga pela Liga dos Campeões e afastou os visitantes da zona de rebaixamento.

O Colônia subiu para a décima colocação, com 37 pontos, a seis de distância do grupo da degola. O Mainz permanece em sexto lugar, com 45 pontos, posição que garante vaga aos playoffs por uma vaga na Liga Europa, mas a quatro de distância do Hertha Berlin, o quarto colocado.

Jogando em casa, o Mainz abriu o marcador logo aos oito minutos com Jhon Cordoba. O segundo veio aos quatro da etapa final com Leon Balogun. A reação dos visitantes começou aos 20, com Marcel Risse diminuindo a diferença. Milos Jojic deixou tudo igual aos 30 e Modeste virou aos 38.

O Colônia volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Darmstadt, que ocupa a 11ª colocação com 35 pontos. O Mainz tentará reagir na competição no domingo, fora de casa, contra o Eintracht Frankfurt, que está em penúltimo lugar, com 27.