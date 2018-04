Mainz só empata em casa e perde chance de sair da zona da degola do Alemão

O Mainz desperdiçou uma boa chance de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Alemão neste domingo. No duelo que encerrou a 28ª rodada, o time não conseguiu sair do 0 a 0 com o Borussia Mönchengladbach, mesmo tendo atuado em casa, ampliando o seu momento ruim.

+ Confira a tabela do Campeonato Alemão

+ Bayern atropela o Borussia Dortmund e pode ser campeão na próxima rodada

+ Mais ntoícias do Campeoanto Alemão

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A igualdade levou o Mainz aos 26 pontos, a mesma pontuação do Wolfsburg, mas atrás nos critérios de desempate, o que deixa na 16ª posição e o forçaria a disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão. Além disso, o time completou o quinto jogo seguido sem vitória no Alemão, com três empates nesse período.

O seu adversário neste domingo já tem poucas pretensões no Alemão. O Mönchengladbach não corre riscos reais de rebaixamento e também não está na briga por vagas nas competições europeias da próxima temporada, pois está somente em nono lugar, com 37 pontos. E ampliou o seu jejum para quatro jogos sem triunfos.

Precisando mais da vitória, o Mainz foi quem também finalizou mais - 13 vezes, contra nove do adversário -, mas não conseguiu marcar e ainda contou com a decisiva atuação do goleiro Rene Adler no final do segundo tempo para não perder em casa.

Tentando superar o momento ruim, os times voltarão a jogar no próximo sábado. O Mainz vai visitar o Colônia, enquanto o Mönchengladbach será mandante contra o Hertha Berlin em duelos válidos pela 29ª rodada do Alemão.