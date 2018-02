Maior camisa de futebol do mundo é confeccionada na Itália

Uma camiseta gigante de 68,5x71 metros, excluindo as mangas, foi apresentada nesta terça-feira em Milão como a maior já confeccionada no mundo, entrando assim para o Livro dos Recordes - Guines Book. A camiseta, de quase 5 mil metros quadrados e com 700 quilos, foi confeccionada em poliéster de cor branca e com mangas e pescoço pretas. Vinte e cinco pessoas trabalharam na elaboração da peça e quase 50 foram necessárias para abri-la no estádio Arena Cívica de Milão, onde aconteceu a apresentação. Até agora, o recorde de maior camisa do mundo havia sido alcançado no México em 2006, quando foi costurada uma peça de 51x51 metros. O dinheiro procedente da venda das réplicas da camisa gigante será enviado para o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), que o aplicará na construção de quinhentas escolas em Angola.