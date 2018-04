Maior campeão dos pontos corridos, Corinthians costuma sofrer em estreias

Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, em 2003, nenhum outro clube ergueu a taça mais vezes do que o Corinthians: quatro. Porém, apesar do domínio nacional no período, o time alvinegro tem como hábito iniciar suas participações com o pé esquerdo. Em 14 edições - em 2008, os corintianos estavam na Série B -, a equipe só estreou com vitória quatro vezes. Foram ainda cinco derrotas e cinco empates.

Neste domingo, o atual campeão dá o pontapé inicial na busca pelo bicampeonato consecutivo ao receber o Fluminense, a partir das 16h (de Brasília), em Itaquera, justamente o palco do primeiro jogo do ano passado, quando o time ficou no empate em 1 a 1 com a Chapecoense - Jô abriu o placar, mas Wellington Paulista deixou tudo igual e frustrou a empolgação da torcida que, a exemplo da atual temporada, ainda vinha embalada na ressaca da conquista estadual.

Confira como foram todas as estreias corintianas nos pontos corridos:

2017 - empate - Chapecoense (1 a 1)

2016 - empate - Grêmio (0 a 0)

2015 - vitória - Cruzeiro (1 a 0)

2014 - empate - Atlético-MG (0 a 0)

2013 - empate - Botafogo (1 a 1)

2012 - derrota - Fluminense (0 a 1)

2011 - vitória - Grêmio (2 a 1)

2010 - vitória - Atlético-PR (2 a 1)

2009 - derrota - Internacional (0 a 1)

2007 - vitória - Juventude (1 a 0)

2006 - derrota - Grêmio (0 a 2)

2005 - empate - Juventude (1 a 1)

2004 - derrota - Ponte Preta (2 a 3)

2003 - derrota - Atlético-MG (0 a 3)

Para melhorar o retrospecto do clube em seus jogos iniciais do Brasileiro, o técnicoFábio Carille deverá contar com todo o elenco à disposição. Após dois dias de folga, os jogadores se apresentaram na quarta pela manhã, quando fizeram atividades físicas na academia. Nesta quinta, a atividade no CT Joaquim Grava terá início às 15h30.

Depois do Fluminense, o Corinthians voltará a jogar pelo torneio nacional no domingo (22), quando visita o Paraná no estádio Durival Britto. Entre esses dois compromissos, porém, há o duelo com o Independiente, na Argentina, na quarta-feira (18), pela Libertadores.

Vem reforços? - Não é segredo para ninguém que o clube segue em busca de reforços, especialmente para a função de camisa 9. Na ausência de um centroavante do estilo de Jô, Carille testou diversas alternativas ao longo do estadual, desde a utilização de Júnior Dutra e Emerson Sheik como referências até formações com um quarteto ofensivo mais móvel, sem a necessidade de um pivô.

Enquanto não consegue suprir as carências com peças no mercado, o Corinthians vai continuar dando oportunidades a jovens talentos, como o atacante Matheus Matias, de apenas 19 anos.