Maior da história do Barcelona, Messi chega a 500 jogos nesta quarta

O Barcelona enfrenta o Betis nesta quarta-feira com uma marca histórica a ser comemorada: o 500º jogo de Messi com a camisa catalã. Em mais de dez anos como profissional, o argentino é o maior jogador da história do clube. Se realmente for escalado no jogo que começa às 17h30, algo provável de acordo com o técnico Luis Enrique, o argentino vai completar uma marca histórica em um ano perfeito no qual o clube conquistou cinco títulos.

Atualmente, Messi é o sexto jogador que mais vestiu a camisa azul-grená. À frente dele estão Valdés (535), Migueli (549), Iniesta (567), Puyol (593) e Xavi (767), mas essa marca não é a mais impressionante. Seus números são extraordinários, seja em conquistas individuais ou coletivas. Em 499 jogos, o argentino conquistou 26 títulos, entre eles, sete Ligas Espanholas, quatro Champions League e três Mundiais de Clubes. Individualmente, o camisa levou quatro Bolas de Ouro e cinco troféus de artilheiro da Champions League.

Estrangeiro que mais vezes atuou pelo Barcelona, Messi é o máximo goleador da equipe catalã, com 424 gols; ele foi o maior artilheiro em uma edição do Espanhol (50 gols na temporada 2011-12), em uma única temporada (73 gols em 2011-12) e em um ano (79 gols em 2012).

Além disso, é o jogador do clube que mais gols marcou sobre o maior rival, Real Madrid (21) e quem mais balançou as redes em decisões de campeonato: 24 vezes.

No 500º jogo de Messi, o Barcelona tem o desafio de superar o recorde de 178 gols em um mesmo ano que pertence ao Real Madrid em 2014. Para isso, basta que o trio formado por Messi, Suárez e Neymar faça três gols, algo que não parece absurdo diante de 12º colocado do Campeonato Espanhol. Dos 176 gols anotados pelo Barcelona, o trio ofensivo anotou 134 gols ou 76%. O Barcelona divide a liderança com o Atlético de Madrid, ambos com 35 pontos.