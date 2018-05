Maior tragédia da história do futebol ocorreu no Peru e matou 318 torcedores

SÃO PAULO - A morte de 96 torcedores do Liverpool no Estádio de Hillsborough, em Sheffield, ficou marcada por ser a maior tragédia da história do futebol inglês. O grave incidente ocorreu há exatos 25 anos durante a semifinal da Copa da Inglaterra, disputada entre Liverpool e Nottingham Forest.

A pior desastre da história do futebol , por sua vez, deu-se no Peru, em 1964, quando mais de 300 torcedores morreram esmagados após um confronto com a polícia. Em 2001, em Gana, mais um incidente foi responsável pela morte de 126 pessoas. Doze anos depois, no Egito, uma briga generalizada em campo teve saldo de 74 torcedores mortos.

Já em 1988, no Nepal, e em 1968, em Buenos Aires, as causas foram outras. No primeiro caso, uma chuva de granizo resultou em um tumulto nas arquibancadas. Na Argentina, a tragédia no Monumental de Nuñes, ocorrida durante um River Plate e Boca Juniors, está ligada a um incêndio causado por papéis picados.

NOVA CONCEPÇÃO

A tragédia de Hillsborough ocorreu após a superlotação do estádio e a entrada de mais dois mil torcedores do Livepool pelo setor oeste do estádio. Sem espaço, as pessoas que já estavam nas arquibancadas acabaram esmagadas no alambrado.

Após o desastre, o futebol inglês se adaptou a um novo conceito nas arenas esportivas: as grades foram abolidas, cadeiras foram instaladas e o controle de multidões passou a ser realizado nos jogos.

OUTRAS TRAGÉDIAS:

1. Lima (Peru): 318 mortos em 1964

No dia 24 de maio de 1964, durante a partida entre Peru e Argentina válida pelo Torneio Pré-Olímpico, torcedores peruanos se revoltaram após a anulação de um gol da seleção da casa. Após a atuação da polícia, muitos deles foram esmagados após um tumulto. No total, mais de 500 espectadores ficaram feridos e 318 morreram.

2. Accra (Gana): 126 mortos em 2001

Fato parecido ocorreu no dia 9 de maio de 2001, em Accra, durante o confronto entre Hearts of Oak e Kumasi Asdhanti, clássico do futebol ganês. Quando o placar apontava 2 a 1 para o Hearts, os torcedores rivais começaram a atirar assentos no gramado. A polícia respondeu ao ataque. Na sequência, ao tentaram fugir, as pessoas acabaram esmagadas. Os portões de emergência estavam fechados. Mais de 90 ficaram feridos.

3. Katmandu (Nepal): 94 mortos em 1988

Uma tempestade de granizo iniciou a tragédia no Nepal no dia 12 de março de 1988. No estádio Nacional, a seleção local e Bangladesh se enfrentavam no momento da chuva. Torcedores, então, começaram a correr para os setores cobertos do local. O saldo foi de 94 mortos.

4. Port Said (Egito): 74 mortos em 2012

Al Masry e Al Ahly entraram em campo no dia 1.º de dezembro de 2012 para disputar uma partida do Campeonato Egípcio. Invicto e líder do torneio, o Al Ahly acabou derrotado de virada por 3 a 1. Após o término do jogo, torcedores do Al Nasry invadiram o campo e começaram a agredir os jogadores do time rival. Armados com facas, os vândalos entraram em confronto com a torcida do Al Ahly. A briga deixou 74 mortos e mais de 1.000 feridos.

5. Buenos Aires (Argentina): 74 mortos em 1968

O maior clássico argentino também já viu uma tragédia. No dia 23 de junho de 1968, um corre-corre foi iniciado após um incêndio provocado por papéis picados no estádio Monumental de Nuñes. Além dos 74 mortos, mais de 150 ficaram feridos durante um River Plate e Boca Juniors.