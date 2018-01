Maior zebra das copas vira filme Por 21 dias, o Rio foi o palco de um dos episódios mais insólitos do futebol mundial, com as gravações do filme The Game of Their Lives (O jogo de suas vidas), que narra a vitória da "desacreditada" seleção dos Estados Unidos sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1950, por 1 a 0. À época, os americanos montaram às pressas um time para vir participar do Mundial, como sinal de estima e consideração ao Brasil. A intenção do diretor americano David Anspaugh é mostrar nesta ficção-documental como uma equipe de amadores, originária de St. Louis, conseguiu derrotar os favoritos ingleses, os inventores do futebol. Hoje, a repercussão daquela vitória poderia ser comparada, por exemplo, a uma goleada aplicada por um time da 3.ª Divisão do futebol paulista sobre o Real Madrid, da Espanha. Leia mais no Estadão