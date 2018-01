Maioria dos leitores quer mudar o time "O time-base para o jogo contra o Paraguai deve ser o da Copa América?" A resposta para essa pergunta, alvo de uma enquete do portal estadão.com.br, dividiu os internautas. Até a noite de ontem, 52,28% achavam que o técnico Luiz Felipe Scolari deveria alterar o time, mas 47,72% eram da opinião que os jogadores deveriam ser mantidos. Quando a pesquisa foi encerrada, hoje pela manhã, o número de leitores que respondeu "não" à pergunta - ou seja, os leitores que acham que o time deve ser mudado - havia crescido para 56,06%. Os leitores que entendem que o time-base contra o Paraguai deve ser o grupo derrotado na Copa América caiu para 43,94%. Scolari, depois da derrota contra Honduras, afirmou que pretendia manter 80% dos jogadores para o jogo contra o Paraguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo e marcado para o dia 15, em Porto Alegre. Ontem no final da tarde, no entanto, o técnico já cogitava convocar mais jogadores que estão na Europa, como Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo e Antonio Carlos.