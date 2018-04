Mais 11 estados conhecem campeões neste domingo

SÃO PAULO - Além de São Paulo e Minas Gerais, outros nove estados brasileiros conhecem neste domingo seus campeões estaduais. Cinco das decisões ocorrem no Nordeste, com destaque para o segundo jogo da final do Campeonato Baiano, no qual o Bahia precisa reverter uma diferença de quatro gols diante do Vitória (a primeira partida acabou em 7 a 3) no Estádio Barradão. A primeira partida da decisão do Baianão também fez com que o técnico Joel Santana fosse demitido do Bahia. O time será comandado interinamente pelo auxiliar Chiquinho de Assis. O substituto de Joel também foi anunciado: é Cristóvão Borges.

Também neste domingo, em Fortaleza, na Arena Castelão, basta um empate sem gols ou de 1 a 1 para que o Ceará conquiste diante do Guarany de Sobral o tricampeonato cearense, feito que não alcança desde 1998. No Rio Grande do Norte, após um 2 a 2 no último domingo, América-RN e Potiguar de Mossoró decidem o título local. Os outros campeonatos nordestinos são o paraibano e o piauiense.

Na região Sul do País, o Criciúma joga a segunda partida da final do Campeonato Catarinense contra o Chapecoense, em Chapecó, com vantagem de dois gols conquistada no encontro de ida. No Centro-Oeste, a disputa pelo Campeonato Goiano é entre Goiás e Atlético-GO, que empatarem em 0 a 0 no fim de semana passado.

No Pará, na região Norte, o Paysandu pode perder por até três gols de diferença para o Paragominas, já que ganhou o primeiro confronto por 4 a 0. Desportiva e Aracruz fazem a final do Campeonato Capixaba, após empate em 1 a 1 na partida anterior.

VAI COMEÇAR

Nos estados de Amazonas e Sergipe, os títulos estaduais começam a ser decididos neste domingo. Em Manaus, Nacional e Princesa do Solimões se enfrentam em jogos de ida e volta. Os candidatos a ficar com a taça em Sergipe são Sergipe e River Plate. Em alguns outros regionais, como no Maranhão, Acre e Rondônia, os torcedores ainda não conhecem seus finalistas. Os campeonatos de Roraima e Tocantins estão com o segundo turno em andamento.

JÁ TEVE FESTA

Já foram conhecidos os campeões de Rio de Janeiro (Botafogo), Rio Grande do Sul (Internacional), Paraná (Coritiba), Mato Grosso (Cuiabá) e Mato Grosso do Sul (Cene).