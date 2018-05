Mais 11 times avançam à segunda fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Além do São Paulo, 11 times garantiram nesta quarta-feira vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Santa Rita (AL), Potiguar-M (RN), Náutico, CRB, Figueirense, Bragantino, Treze (PB), Atlético (GO), Barueri, Sampaio Corrêa (MA) e Nacional (AM) asseguraram a classificação nos jogos da volta.

No total, foram disputados nesta quarta 12 jogos da volta, com vitórias de 10 mandantes, e mais dois jogos de ida. Até agora estão classificados 22 times para a segunda fase e definidos sete confrontos: Corinthians x Nacional (AM), Palmeiras x Sampaio Corrêa, São Paulo x CRB, Bragantino x Figueirense, Potiguar-M (RN) x Santa Rita-Al, Atlético (GO) x ABC, ASA x Avaí.

Entre os times de São Paulo, Bragantino e Barueri avançaram, junto do time do Morumbi, enquanto Portuguesa e Guarani se despediram da competição. Em Bragança Paulista, o time da casa venceu o Lajeadense (RS) por 1 a 0 e avançou porque na ida empatara sem gols. Também em casa, o Barueri ficou no 0 a 0 com o Goianésia (GO). Houve empate por 2 a 2 no primeiro jogo.

À tarde, em Paulínia, o Guarani perdeu para o modesto Santa Rita (Al) por 2 a 1 e foi eliminado - empate sem gols na ida. Já a Portuguesa venceu por 2 a 1, mas perdeu a vaga para o Potiguar de Mossoró (RN), que vencera o primeiro duelo por 1 a 0.

De volta à Série A do Brasileiro neste ano, o Figueirense sofreu nesta quarta, mas conseguiu eliminar o modesto Plácido de Castro (AC). Jogando em casa, e com alguns titulares poupados, venceu de virada pelo placar de 3 a 1 - houve empate sem gols na ida.

O Náutico também sofreu, mas ficou com a vaga ao eliminar o Sergipe nos pênaltis, por 3 a 1, após vencer no tempo normal por 1 a 0, devolvendo o resultado da ida. Em Goiânia, mesmo com time misto, o Atlético (GO) empatou por 2 a 2 com o Flamengo (PI) e ficou com a vaga porque na ida tinha vencido por 1 a 0.

Campeão maranhense, o Sampaio Corrêa fez 3 a 1 em cima do Interporto (TO), em casa, e também se garantiu na segunda fase porque tinha empatado fora por 2 a 2 na ida. Em Campina Grande, com um gol no final, o Treze bateu o Tombense (MG), por 2 a 1, de virada, indo à segunda fase porque empatado fora por 1 a 1. Já o Nacional (AM) bateu o São Luiz (RS) por 2 a 1, depois de 2 a 2 no primeiro jogo.

Ainda pelos jogos de ida, o Santa Cruz fez 1 a 0, fora de casa, diante do Lagarto, em Sergipe. Diante de sua torcida, o Novo Hamburgo (RS) ganhou por 1 a 0 do Joinville, preocupado com a decisão catarinense no próximo domingo.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Jogos de volta

Guarani 1 x 2 Santa Rita-AL

Portuguesa 2 x 1 Potiguar-RN

Náutico 1 (3) x 0 (1) Sergipe

CRB-AL 2 x 0 Rondonópolis-MT

Figueirense 3 x 1 Plácido de Castro-AC

Bragantino 1 x 0 Lajeadense-RS

Treze-PB 2 x 1 Tombense-MG

Atlético-GO 2 x 2 Flamengo-PI

Barueri 0 x 0 Goianésia

Sampaio Corrêa-MA 3 x 1 Interporto-TO

São Paulo 2 x 0 CSA-AL

Partidas de ida

Lagarto-SE 0 x 1 Santa Cruz

Novo Hamburgo 1 x O Joinville