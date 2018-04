Mais 11 times garantem vaga no mata-mata da Copa SP

SÃO PAULO - Sete times já haviam confirmado presença na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, após os jogos realizados na tarde deste sábado, pela terceira e última rodada, mais 11 garantiram suas vagas. Ferroviária, Sport, Ceará, Coritiba, Juventude, Paraná, CRB, Goiânia, América-MG, Cruzeiro e Flamengo-SP se classificaram como líderes de suas chaves.

Agora já são 18 times com vagas asseguradas. Antes deles, já haviam confirmado a classificação para a segunda fase Fluminense, São Carlos, Flamengo-RJ, Taboão da Serra, Audax, Santos e São Paulo.

No Grupo A, a Ferroviária goleou o Paysandu, por 6 a 3, em Votuporanga, e chegou aos sete pontos, garantindo a primeira colocação. Apesar de ter batido o Votuporanguense, por 5 a 1, o Figueirense ficou apenas sem segundo lugar, com seis. Na Chave B, o Sport venceu o Tanabi, por 2 a 1, e se classificou com nove pontos.

Apesar de contar com o apoio da torcida, o Monte Azul não conseguiu fazer o dever de casa e foi eliminado ao perder para o Ceará, por 2 a 0, terminando na vice-liderança do Grupo D, com seis pontos, um a menos que o time alvinegro, primeiro colocado. Situação parecida viveu o Coritiba, que ganhou do Novorizontino, por 2 a 1, e assumiu a liderança do Grupo G, com seis pontos.

Mesmo perdendo para o Sumaré, por 2 a 0, o Juventude se classificou ao ficar na liderança do Grupo L, com seis pontos. Já o Paraná goleou o Deportivo Brasil, por 5 a 2, e garantiu vaga na segunda fase.

Pelo Grupo N, o CRB empatou com a Ponte Preta, por 2 a 2, e mesmo assim desbancou os outros times da chave. Em Louveira, pelo Grupo O, o Goiânia fez um jogo equilibrado contra o Mogi Mirim, e a vitória por 5 a 3 colocou o time na segunda fase.

Sem ter vencido nos dois primeiros jogos, o América-MG cresceu de produção justamente quando precisava e a vitória sobre o Atibaia, por 3 a 0, em Atibaia, garantiu a classificação para os mineiros, líderes do Grupo P, com cinco pontos.

Diante de um já eliminado Taubaté, o Cruzeiro manteve os 100% de aproveitamento ao vencer por 2 a 1 e foi o líder do Grupo S, com nove pontos. Quem também não perdeu nenhum ponto na primeira fase e se classificou foi o Flamengo-SP, que bateu o Vitória, por 2 a 1, Guarulhos, e terminou na liderança do Grupo Y.