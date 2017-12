Mais 2 reforços para o Mogi Mirim Os meias Válber e Ênio são os reforços do Mogi Mirim, que disputa a Série A-1 do Campeonato Paulista a partir de 20 de janeiro. Eles vão ser comandados por Adílson Batista, que não vai mais se transferir para o Juventude. Válber é aquele mesmo que defendeu o Corinthians no início da década de 90. Ele renovou contrato com o Mogi Mirim por um ano, mas ainda se recupera de uma contusão, que o afastou dos gramados no segundo semestre. "Estou quase pronto para voltar. Tenho certeza de que vou ajudar muito o Mogi, já que pretendemos chegar ao título", disse o meia. Outro reforço, Ênio, esteve emprestado ao São Caetano no segundo semestre, mas não foi aproveitado pelo técnico Jair Picerni.