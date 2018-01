Mais 4 paulistas se classificam na Série C Depois do Sertãozinho, que já havia conseguido sua classificação, mais três times do estado de São Paulo garantiram vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta quarta-feira, Botafogo, Internacional de Limeira e União Barbarense fizeram suas obrigações e continuam na briga por um lugar na Segunda Divisão em 2004. O Atlético Sorocaba, mesmo sem jogar, se classificou no Grupo 24. Em Ribeirão Preto, o Sertãozinho empatou por 1 a 1 com o Botafogo. O time da casa, com cinco pontos ganhos, não pode mais ser alcançado pelo rival Comercial, com dois pontos, que se despede da competição no domingo jogando contra o Sertãozinho. Em Limeira, a Internacional não tomou conhecimento do favoritismo do Ituano e venceu por 3 a 0. Nelsinho e Jéferson, duas vezes, foram os responsáveis pela classificação antecipada dos limeirenses no Grupo 25. Ao Ituano resta vencer o XV de Piracicaba no sábado para continuar na competição. Qualquer outro resultado garante vaga ao time de Piracicaba. À tarde, o União Barbarense venceu o Iraty no Paraná por 2 a 1 e se classificou. Pelo mesmo placar o União Bandeirante-PR venceu o Grêmio Maringá e também garantiu a segunda vaga do Grupo 26. Ainda nesta quarta feira o Bragantino foi a Minas Gerais e empatou por 1 a 1 com o Uberaba. Agora o time de Bragança só depende de um empate em casa com o Rio Branco-MG para se garantir. Em Americana, em um jogo de baixo nível técnico, Rio Branco e Santo André não saíram do zero. O time do ABC, agora, fica com a segunda vaga mesmo se perder por goleada do Atlético Sorocaba, já classificado, no Grupo 24. Confira os resultados dos paulistas: Sertãozinho 1 x 1 Botafogo, Inter de Limeira 3 x 0 Ituano, Uberaba-MG 1 x 1 Bragantino, Rio Branco 0 x 0 Santo André e Iraty-PR 1 x 2 União Barbarense.